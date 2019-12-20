Mersin yenişehirli kadınlar çay saatinde tenis öğreniyor

20.12.2019 13:24 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:24

Yenişehirli kadınlar çay saatinde tenis öğreniyor

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde kadınlar belediye tarafından açılan kursta ücretsiz tenis öğreniyor.

Belediyeye ait tenis kortlarında verilen kursta kadınlar hem eğleniyor hem tenis öğreniyor. Sabah 09.30-12.30 arasında verilen eğitimlere şu ana kadar yaklaşık 200 kadın katıldı. Branşında uzman hocalar tarafından 2 buçuk ay boyunca eğitim alacak kadınlara tesis, raket ve top imkanı da sağlanıyor. Kursa katılan kadınları ziyaret eden Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, kursa olan ilgiden dolayı memnun olduklarını söyledi. Hedeflerinin bin kadına ulaşmak olduğunu belirten Başkan Özyiğit, Sabah kalkıp kahvaltısını yapan kadınlarımızı çay saatinde tenis kortlarına davet ediyoruz. Burada ücretsiz olarak tenis eğitimi alabilecekler dedi. Kursa katılarak tenis öğrenen kadınlar da belediyeye teşekkür ederek, diğer spor branşlarında da kursların açılmasını talep etti. Kadınlarla bir süre sohbet eden Başkan Özyiğit, karşılıklı tenis maçı yapmayı ihmal etmedi.

Kaynak: DHA