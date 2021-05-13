MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ ÇOCUKLARI UNUTMADI
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MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ ÇOCUKLARI UNUTMADI

MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ ÇOCUKLARI UNUTMADI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'de Yenişehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmadan dolayı Ramazan Bayramı'nda mahallelerinde, sitelerinde ve köylerinde şeker toplayamayacak olan çocuklara şeker ikram ederek bayram sevinci yaşattı.

MERSİN'de Yenişehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmadan dolayı Ramazan Bayramı'nda mahallelerinde, sitelerinde ve köylerinde şeker toplayamayacak olan çocuklara şeker ikram ederek bayram sevinci yaşattı.

Yenişehir Belediyesi Sosyal Hizmet Ekipleri, merkez ve kırsal mahallerdeki çocuklara bayram şekeri dağıttı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramında şeker toplayamayan çocuklar, Yenişehir Belediyesi ekiplerinin sürpriziyle bayram sevincini yaşadı. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in talimatıyla hazırlanan bayram şekeri paketleri merkez ve kırsal mahallelerdeki çocuklara ulaştırıldı.

'Hayat Bayram Olsa' şarkısı eşliğinde mahalleleri gezen ekipler, gittikleri her sokakta çocuklara şeker hediye ederek onlarla dans etti. Ekiplerin, şeker dağıttığını gören çocuklar da arkadaşlarına haber vererek, araçların yanına gelip şeker paketlerini aldılar. Sevinçleri gözlerinden okunan çocuklar paketlerin içerisindeki rengarenk şekerleri yiyerek bayram mutluluğunu yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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