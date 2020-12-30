Mersin yaylalarında yol yapım çalışmaları devam ediyor

Toroslar Belediyesi yaylalarda yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler yaylalarda yeni yol açımı, bahçe yolu düzenleme ve kilit parke yol gibi çalışmalarına devam ediyor. ???????

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, merkez ve kırsal mahallelerde yaşam standartlarının yükselmesi için çalıştıklarını belirtti.

Yaylaların doğa turizmi ve sporları için önemli bir merkez olmasını istediklerini ifade eden Yılmaz, çalışmalarını bu yönde sürdürdüklerini kaydetti. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal