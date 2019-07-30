MERSİN YAVRU KEDİLERİ OTOMOBİLİ İLE EZDİ

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir sürücü, sokak arasındaki yavru kedileri otomobili ile ezerek öldürdü. Anne kedinin dakikalarca ölen yavrularının başından ayrılmaması yürekleri burktu. Olay merkez Şehitkerim Mahallesi 3429 numaralı sokakta meydana geldi. Vatandaşların Boncuk ismini verdiği anne kedi, 4 yavrusu ile birlikte sokakta oynarken, iddiaya göre süratli bir şekilde seyir eden bir otomobil sürücüsü, kedileri görmesine rağmen hızını düşürmeyip yavruları ezdi. 3 yavru kedi feci şekilde can verirken, anne ve bir yavrusu yaralı olarak kurtuldu. Ölen yavrularının başında dakikalarca bekleyip onları yalayan anne kedi, görenlerin yüreğini burktu.

Kediler çevredeki vatandaşlar tarafından veterinere götürülürken, polis o araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA