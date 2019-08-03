MERSİN YAVRU EBABİL KUŞUNA BAŞKAN KORUMASI

Mersin Büyükşehir Belediyesi bahçesine konan ve uçmakta zorlanan yavru ebabil kuşu koruma altına alındı.

Ömürlerinin büyük bölümünü havada geçiren ve çok nadir görülen ebabil kuşlarından biri, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bahçesine kondu. Belediye personeli tarafından bulunan yavru ebabil kuşu ile yakından ilgilenen Belediye Başkanı Vahap Seçer, yavru kuşu Tarsus Hayvan Parkı ve Doğal Yaşamı Koruma Merkezi'ne gönderilmek üzere Veterinerlik Hizmetleri Daire Başkanlığı yetkililerine teslim etti. İlk kontrolünde sağlıklı görünen yavru kuş, Tarsus Hayvan Parkı'nda detaylı tüm kontrolleri yapıldıktan sonra özgürlüğüne kavuşması ve yeniden göklerde süzülebilmesi için doğaya salınacak.

Başkan Seçer, baharın gelişinin habercisi olan ve müjde getirdiğine inanılan kuşun, yeni müjdeler getireceğine inandığını belirterek, Ebabil kuşunun özellikleri nelerdir diye biraz araştırdım. Çok gizemli bir kuş olduğunu öğrendim. Sürekli havada olan bir kuş. Sadece üremek için yere iniyor ve daha çok ilkbaharda görülüyor. Sonbaharda güneye, sıcak iklimlere doğru göçüyor. Bu kuş baharın habercisi ama biliyorsunuz Mersin'e bahar geleli 4 ay oldu. Biraz gecikti bizim ebabil kuşu. Yolda süreyi fazla harcamış dedi.

Ebabil kuşunu en kısa sürede özgürlüğüne yeniden kavuşturacaklarını ifade eden Başkan Seçer, Ebabil kuşumuz gayet iyi, sağlıklı görünüyor. Gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra uçacak ve kendini koruyacak hale geldiğinde doğaya bırakacağız. Özgürlük güzel bir şey, hayvanların da insanların da özgür olması gerekiyor diye konuştu.

Kaynak: DHA