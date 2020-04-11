Mersin yasak sonrası sessizliğe büründü MERSİN'in de aralarında bulunduğu 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından kent merkezi ve 13 ilçesi sessizliğe bürünürken, polis araçları ve hoparlörlerden vatandaşlara uyarıda bulunuldu.

MERSİN'in de aralarında bulunduğu 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından kent merkezi ve 13 ilçesi sessizliğe bürünürken, polis araçları ve hoparlörlerden vatandaşlara uyarıda bulunuldu.

Mersin kent merkezi ve ilçelerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağından sonra son dakika alışveriş için mecburen dışarıya çıkan vatandaşlar soluğu evde aldı. Cadde ve sokaklardan vatandaşların çekilmesi ile birlikte kent merkezi ve ilçelerde bir anda sessizlik hakim oldu. Bu sırada polis araçlarından ve belediye hoparlörlerinden anons yapılarak vatandaşlar yasağa uymaları konusunda uyarıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzası ile valiliklere gönderilen genelge gereği 31 ildeki sokağa çıkma yasağının 12 Nisan Pazar günü saat gece yarısı itibariyle sona ereceği bildirdi.

- Mersin

Kaynak: DHA