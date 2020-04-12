Mersin, yasağın ikinci gününde de sessizliğini korudu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Mersin, yasağın ikinci gününde de sessizliğini korudu - Haber
Mersin

Mersin, yasağın ikinci gününde de sessizliğini korudu

Mersin, yasağın ikinci gününde de sessizliğini korudu Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs dolayısıyla sokağa çıkma yasağı ilan edilen Mersin'de, cadde ve sokaklar yasağın ikinci gününde de sessizliğe büründü Sadece çalışma zorunluluğu olanlar dışında hiç kimse dışarı çıkmazken,...

12.04.2020 13:36 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:42
Mersin, yasağın ikinci gününde de sessizliğini korudu

Mersin, yasağın ikinci gününde de sessizliğini korudu

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs dolayısıyla sokağa çıkma yasağı ilan edilen Mersin'de, cadde ve sokaklar yasağın ikinci gününde de sessizliğe büründü

Sadece çalışma zorunluluğu olanlar dışında hiç kimse dışarı çıkmazken, sokaklar, sokak hayvanları ve kuşlara kaldı

MERSİN - Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilen Mersin'de, cadde ve sokaklar yasağın ikinci gününde de sessizliğini korudu.

10 Nisan saat 24.00 itibariyle, İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından, yasağın uygulandığı diğer kentlerle birlikte Mersin'de de üst düzey önlemler alındı. Sokağa çıkma yasağı ilan edilen kentte cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Kentin en işlek cadde ve sokakları tamamen boşalırken, sadece çalışma zorunluluğu olanlar ile yasaktan muaf olanların dışarıda olduğu görüldü.

Kentte, yasağın ikinci gününde de tablo değişmedi. Cadde ve sokaklar sessizliğini korurken, temizlik görevlileri ana caddelerde çalışma yaptı. Sakinliğini koruyan sokaklar, sokak hayvanları ve kuşlara ev sahipliği yaptı. Deniz kenarındaki Atatürk Parkı ise tarihinin en sakin günlerini yaşadı.

Öte yandan, İçişleri Bakanlığınca korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanan Mersin'de, yasağın ilk gününde ihlalde bulundukları belirlenen 108 kişiye, 133 bin 507 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Mersin, yasağın ikinci gününde de sessizliğini korudu

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haber
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti Haber
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine'den kahreden haber Haber
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine'den kahreden haber
Sunucu Erem Şentürk'ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı Haber
Sunucu Erem Şentürk'ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu Haber
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Bugün Bingöl'deki deprem sonrası 'Endişeliyim' diyen Prof. Dr. Naci Görür bir bölgemizi işaret etti Haber
Bugün Bingöl'deki deprem sonrası "Endişeliyim" diyen Prof. Dr. Naci Görür bir bölgemizi işaret etti
Ozan Güven'den muhabirin Cem Yılmaz sorusuna tepki: Bana ne lan Cem'den
Ozan Güven'den muhabirin Cem Yılmaz sorusuna tepki: Bana ne lan Cem'den
Yunan basınından Türkiye'ye akılalmaz suçlama: Koronavirüslü göçmenleri Yunanistan'a göndermeyi planlıyor
Yunan basınından Türkiye'ye akılalmaz suçlama: Koronavirüslü göçmenleri Yunanistan'a göndermeyi planlıyor
Korona şüphelisi hasta, maske takmamak için direndi: Ben sizden korkuyorum, siz benden korkmayın
Korona şüphelisi hasta, maske takmamak için direndi: Ben sizden korkuyorum, siz benden korkmayın
Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü
Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri kabul ettim
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri kabul ettim
Son Dakika: ABD, koronavirüs ölümlerinde İtalya'yı geçerek en fazla can kaybının görüldüğü ülke oldu
Son Dakika: ABD, koronavirüs ölümlerinde İtalya'yı geçerek en fazla can kaybının görüldüğü ülke oldu
Koyun otlatırken Sağlık Bakanı'na şiir yazdı, sosyal medyanın gündemine oturdu
Koyun otlatırken Sağlık Bakanı'na şiir yazdı, sosyal medyanın gündemine oturdu
Son dakika: Sokağa çıkma yasağı olan illerde vatandaşlara ekmek dağıtımı başladı
Son dakika: Sokağa çıkma yasağı olan illerde vatandaşlara ekmek dağıtımı başladı
Laurent Blanc, Fenerbahçe'de çalışmayı düşünmüyor
Laurent Blanc, Fenerbahçe'de çalışmayı düşünmüyor
ABD'nin bütçe açığı Mart ayında 119 milyar dolar oldu
ABD'nin bütçe açığı Mart ayında 119 milyar dolar oldu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ihracatında lider yine Gaziantep oldu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ihracatında lider yine Gaziantep oldu
Koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaş, hastaneden kaçıp intihar etmek istedi
Koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaş, hastaneden kaçıp intihar etmek istedi
Finans kurumlarının Milli Dayanışma Kampanyası'na desteği 400 milyon lirayı aştı
Finans kurumlarının Milli Dayanışma Kampanyası'na desteği 400 milyon lirayı aştı
WhatsApp hattı kuran Bursalı pazarcı, vatandaşların siparişlerini kapısına teslim ediyor
WhatsApp hattı kuran Bursalı pazarcı, vatandaşların siparişlerini kapısına teslim ediyor
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz
Küçükçekmece'de sokağa çıkma yasağına uymayan grup polise saldırdı: 6 gözaltı
Küçükçekmece'de sokağa çıkma yasağına uymayan grup polise saldırdı: 6 gözaltı
Milli Piyango İdaresi, sokağa çıkması yasaklananların ikramiyelerini evlerine teslim edecek
Milli Piyango İdaresi, sokağa çıkması yasaklananların ikramiyelerini evlerine teslim edecek
Fırıncılardan yasak sonrası paniğe kapılan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da
Fırıncılardan yasak sonrası paniğe kapılan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da
Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi
Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi
Duygu Özaslan'ın sahanda yumurtayı bilmemesi sosyal medyayı salladı
Duygu Özaslan'ın sahanda yumurtayı bilmemesi sosyal medyayı salladı
Hadise- Kaan Yıldırım aşkını Survivor birleşme partisi ele verdi
Hadise- Kaan Yıldırım aşkını Survivor birleşme partisi ele verdi
Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişi, kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı
Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişi, kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı
Muş Varto'da yaralı ele geçirilen PKK'lı teröristin koronavirüs testi pozitif çıktı
Muş Varto'da yaralı ele geçirilen PKK'lı teröristin koronavirüs testi pozitif çıktı
Son dakika: Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 3 ay, aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak
Son dakika: Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 3 ay, aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Cahit Özkan Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin İrem Derici Şeyma Subaşı Levent Dörter Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Fatih Terim Bülent Uygun Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Mersin, yasağın ikinci gününde de sessizliğini korudu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2020 15:20:38. #1.15#
title