: Mersin yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı

14.01.2020 13:12 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:15

Yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı

MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi, son günlerde etkili olan sağanak ve kar yağışının yarattığı olumsuzlukları süratle ortadan kaldırırken, bir taraftan da kar örtüsü nedeniyle doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarını unutmadı.

Son dönemlerde Mersin'in düz kesimlerinde yağmur yağışı, yüksek kesimlerinde ise kar yağışı ile soğuk hava şartlarının etkili olmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Tarsus Doğa Parkı ekipleri, yabani hayvanlar için başlatılan çalışmalar kapsamında, sahipsiz evcil hayvanlar ile aç kalan tilki, çakal, kanatlı yabani hayvanlar ve 100'den fazla yılkı atı için Karboğazı mevkiinde belirlenen noktalara yiyecek bıraktı. Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkı ekipleri, soğuk hava şartlarının ve yağışların etkili olduğu Tarsus İlçesi'ne bağlı Karboğazı mevkiinde yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için atlara sap balyası ve besi yemi, yabani kuşlara buğday ve mısır ile MER-EK Halk Ekmek Fabrikası'ndan getirilen bayat ekmekler ile kedi ve köpek mamalarını gerekli yerlere bırakarak, hayvanları besledi. Yiyecek bırakma işlemlerinin uygunsuz hava koşulları süresince belirli aralıklarla devam edeceğini söyleyen ekipler, yabani hayvanlarla ilgili vatandaşlardan ve muhtarlardan gelen her türlü şikayetleri de değerlendirerek, anında müdahale ettiklerini belirtti.

Kaynak: DHA

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