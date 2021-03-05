Son Dakika | Mersin ve Kırşehir'de 7 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan hükümlü yakalandı
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Son Dakika | Mersin ve Kırşehir'de 7 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan hükümlü yakalandı

05.03.2021 18:47 | Son Güncelleme: 05.03.2021 19:06

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kırşehir'in Kaman ilçesinde kayıp olarak aranan gencin, kız arkadaşıyla dağlık arazide öldürülerek gömülmüş halde bulunması olayının faili olan ve 2008'de Mersin'de 5 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla hakkında kesinleşmiş 65 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü R.İ, Kayseri'de yakalandı.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde kayıp olarak aranan gencin, kız arkadaşıyla dağlık arazide öldürülerek gömülmüş halde bulunması olayının faili olan ve 2008'de Mersin'de 5 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla hakkında kesinleşmiş 65 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü R.İ, Kayseri'de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, R.İ'nin (27), Kocasinan ilçesi Oymaağaç Mahallesi'nde bir çiftlikte çobanlık yaptığını tespit etti.

Özel harekat polislerince düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelinin üzerinde, başkası adına düzenlenmiş kimlik ele geçirildi.

R.İ, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Hükümlü emniyetten çıkarılırken kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Pişman değilim, aklım halen yapmadıklarımda. Pişman değilim, namus meselesi." dedi.

Olay

Kırşehir'in Kaman ilçesinde 31 Aralık 2020'de O.Ç'den 2 gün haber alamayan ailesi, jandarma ekiplerinden yardım istemişti.

Ailenin O.Ç'nin 2 aydır birlikte yaşadığı V.İ'nin Bayramözü köyündeki yakınlarından şüphelendiklerini anlatmaları üzerine ekipler köyde çalışma başlatmış, O.Ç. ve V.İ. Dağbaşı mevkisinde tabancayla öldürüldükten sonra çukura gömülmüş halde bulunmuştu.

Gözaltına alınan V.İ'nin annesi, babası, kardeşleri ve yakınlarının da aralarında olduğu 8 kişi adli makamlarca tutuklanmış, avukatlarının Kaman Sulh Ceza Mahkemesine itirazda bulunmasıyla M.S. tahliye edilmişti.

Olayın zanlısı olarak aranan ve Mersin'in Tarsus ilçesinde 2008 yılında 5 kişiyi silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada 65 yıl hapis cezasına çarptırılan V.İ'nin amcasının oğlu ve dini nikahlı eski eşi R.İ. ise yakalanamamıştı.

Son Dakika | Mersin ve Kırşehir'de 7 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan hükümlü yakalandı
Son Dakika | Mersin ve Kırşehir'de 7 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan hükümlü yakalandı
Son Dakika | Mersin ve Kırşehir'de 7 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan hükümlü yakalandı
Son Dakika | Mersin ve Kırşehir'de 7 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan hükümlü yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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