Mersin ve Karaman'da kuvvetli sağanak bekleniyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin ve Karaman'da kuvvetli sağanak bekleniyor

Mersin ve Karaman'da kuvvetli sağanak bekleniyor
AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Karaman ve Mersin için kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

KARAMAN (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Karaman ve Mersin için kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre, öğle saatlerinden itibaren Karaman ile batı kesimlerinden başlayarak Mersin il genelinde, yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (metrekareye 30-80 kilogram) sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların, akşam saatlerinden sonra 1500 metre üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada, kuvvetli yağışların oluşturabileceği su baskını, heyelan, sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Meteoroloji'nin güncel hava raporu ortaya çıktı! İstanbul'a 20 Aralık Pazartesi günü yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji'nin güncel hava raporu ortaya çıktı! İstanbul'a 20 Aralık Pazartesi günü yoğun kar yağışı geliyor

 Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli fırtına uyarısı

Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli fırtına uyarısı

 Yalnızca İstanbul ve Ankara değil! Meteoroloji cuma gününü işaret edip ülke geneli için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu

Yalnızca İstanbul ve Ankara değil! Meteoroloji cuma gününü işaret edip ülke geneli için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title