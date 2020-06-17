Mersin ve Hatay'da Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor Mersin ve Hatay'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Mersin ve Hatay'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sağlık çalışanlarının konaklamaları için oluşturulan Macit Özcan Spor Kompleksi yerleşkesindeki 156 yataklı tesis hizmetini sürdürüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, çalışanların temiz bir ortamda konaklamaları için tesisi her gün dezenfekte ediyor.

Tek kişilik odalarda kalan sağlık çalışanlarının günlük 3 öğün yemek, çamaşır yıkama ve ütüleme gibi ihtiyaçları da ekipler tarafından karşılanıyor.

Hatay

Antakya Belediyesi ekiplerinin şehir merkezindeki temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, vatandaşların sıklıkla kullandığı, Tarihi Uzun Çarşı, balıkçılar çarşısı, Halep çarşısı ve ayakkabıcılar çarşısında dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Merkezdeki park ve yürüyüş yollarında temizlik yapan ekipler, otobüs durakları, tuvaletler ve bankamatikleri de dezenfekte etti.

Kaynak: AA