Kovid-19 tedbirleri denetlendi
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Kovid-19 tedbirleri denetlendi

04.12.2020 16:51 | Son Güncelleme: 04.12.2020 17:25

Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler denetlendi.

Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler denetlendi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, semt pazarlarında ve iş yerlerinde denetim yaptı.

Öte yandan kentin en işlek noktalarından Saray Caddesi ve Tarihi Uzun Çarşı'da HES kodu uygulamasına geçildi.

Caddenin tüm girişlerinde görevlendirilen polis ekipleri, 'HES' kodu sorgusunun ardından caddeye girişlere izin verdi.

Vatandaşlardan Özkan Bozkurt, kentte virüs salgınının arttığına dikkati çekerek, uygulamayı yerinde gördüğünü söyledi.

Kovid-19 tedbirleri denetlendi
Kovid-19 tedbirleri denetlendi
Kovid-19 tedbirleri denetlendi
Kovid-19 tedbirleri denetlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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