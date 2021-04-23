Mersin ve Hatay'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
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Mersin ve Hatay'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Mersin ve Hatay'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan - Haberler | Güncel

Mersin ve Hatay'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı.

Mersin ve Hatay'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı.

Gülnar ilçesi Hükümet Konağındaki törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kadim, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Silifke ilçesinde de İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, İmamlı köyünde ziyarette bulundukları çocuklara balon, not defteri, Türk bayrağı ve maket jandarma aracı hediye etti.

Tarsus ilçesinde ise Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin ve protokol üyeleri katıldı. Törenin ardından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 101. yıl dönümü anısına fidan dikimi yapıldı.

Hatay

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Köseoğlu tarafından Atatürk Anıt Alanı'na çelenk sunuldu. Törene Milli Eğitim Şube Müdürleri ile bazı okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan

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