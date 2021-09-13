Mersin ve Hatay 8 ayda yaş meyve sebze ihracatına yüzde 35 katkı sundu - Haberler
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Mersin ve Hatay 8 ayda yaş meyve sebze ihracatına yüzde 35 katkı sundu

AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

MUSTAFA ÜNAL UYSAL/LALE KÖKLÜ - Türkiye'nin ocak-ağustos döneminde gerçekleştirdiği 1 milyar 785 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatına Mersin ve Hatay 628 milyon 199 bin dolarla yüzde 35,19 katkı sağladı.

MUSTAFA ÜNAL UYSAL/LALE KÖKLÜ - Türkiye'nin ocak-ağustos döneminde gerçekleştirdiği 1 milyar 785 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatına Mersin ve Hatay 628 milyon 199 bin dolarla yüzde 35,19 katkı sağladı.

Verimli topraklarıyla yaş meyve sebze üretiminde önemli yere sahip Mersin ve Hatay, üretim ve ihracatla ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor.

AA muhabirinin Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, Mersin ve Hatay'dan ocak-ağustos döneminde yapılan yaş sebze meyve ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,74 artarak 628 milyon 199 bin dolara ulaştı. Ocak-ağustos döneminde Türkiye'den yapılan 1 milyar 785 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatının yüzde 35,19'u Mersin ve Hatay'dan gerçekleştirildi. Bu dönemde Mersin'den 359 milyon 146 bin dolarlık, Hatay'dan 269 milyon 53 bin dolarlık yaş meyve sebze ihracatı yapıldı.

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, AA muhabirine, yaş meyve sektörü olarak ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ettiklerini söyledi. Her geçen ay hedeflerinin üstüne koyarak çalışmayı sürdürdüklerini dile getiren Sin, ihracatta Mersin ve Hatay'ın önemli rol oynadığını belirtti. Verimli topraklara sahip bu iki ilde birçok ürün yetiştirildiğini anlatan Sin, şöyle devam etti:

"Uzun yıllardır Türkiye sıralamasında Hatay ve Mersin üst sıralarda yer alıyor. Yaş meyve sebze grubunda bulunan narenciye bu iki ilde ön planda. Türkiye'deki narenciye ihracatının da büyük çoğunluğu bu iki il üzerinden yapılıyor. Bölge ciddi bir üretim bölgesi, narenciye, sert çekirdekler diye tabir ettiğimiz kayısı, nektarin, şeftali erkenci çeşitlerde de ciddi bir üretim merkezi olma yolunda ilerliyor."

Türkiye'nin yaş meyve sebzede potansiyelinin her zaman olduğunu ve bunu iyi kullanmak için sürekli ilgili kurum ve kuruluşlarla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Sin, ilerleyen aylarda yaş meyve sebzede daha da iyi noktalara geleceklerini kaydetti.

Mersin ve Hatay 8 ayda yaş meyve sebze ihracatına yüzde 35 katkı sundu

Mersin ve Hatay 8 ayda yaş meyve sebze ihracatına yüzde 35 katkı sundu

Mersin ve Hatay 8 ayda yaş meyve sebze ihracatına yüzde 35 katkı sundu

Mersin ve Hatay 8 ayda yaş meyve sebze ihracatına yüzde 35 katkı sundu

Mersin ve Hatay 8 ayda yaş meyve sebze ihracatına yüzde 35 katkı sundu
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