Mersin ve Gaziantep'te terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 5 zanlı yakalandı - Haberler
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Mersin ve Gaziantep'te terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 5 zanlı yakalandı

AA, Sezgin Pancar - Güncel
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Mersin ve Gaziantep'te terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Mersin ve Gaziantep'te, terör örgütü YPG/PKK üyesi oldukları ve bir dönem silahlı faaliyet yürüttükleri tespit edilen 5 zanlı gözaltına alındı.

GAZİANTEP (AA) - Mersin ve Gaziantep'te, terör örgütü YPG/PKK üyesi oldukları ve bir dönem silahlı faaliyet yürüttükleri tespit edilen 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada terör örgütüne üye oldukları ve bir dönem örgüt adına silahlı faaliyet yürüttükleri belirlenen 5 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Mersin ve Gaziantep'te belirlenen adreslere jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda zanlılar gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda bulunan dijital malzemeler ve dokümanlara incelenmek üzere el konuldu.

AA / Sezgin Pancar - Güncel

Gaziantep, Mersin, Terör, YPG, Güncel, Haber

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