Mersin ve Denizli baro başkanlarından dayanışma çağrısı

01.11.2019 17:07

MERSİN (İHA) – Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ve Denizli Barosu Başkanı Müjdat İlhan, sorunların çözümünde mesleki dayanışmanın önemine dikkat çekerek, tüm barolara dayanışma çağrısı yaptılar.



Denizli Barosu Başkanı İlhan, Mersin Barosu Başkanı Yeşilboğaz'ı makamında ziyaret etti. Baro başkanları, ziyarette avukatlık mesleğinin ve hukuk devletinin yaşaması için mesleki dayanışmanın önemine vurgu yapılar.



Ziyaretten mutluluk duyduğunu ifade eden Yeşilboğaz, "Tüm taleplerimiz ve mücadelemiz; mesleğimizin, meslektaşlarımızın, toplumsal sorunların çözümü ve hakkını savunmakla yükümlü olduğumuz vatandaşlarımız içindir. Adalet ve hukuk, toplumsal barışın temelidir. Bu temel ancak baroların dayanışması ile mümkün olacaktır" dedi.



Denizli Barosu Başkanı İlhan ise Mersin Barosu ile sergiledikleri dayanışma örneğini tüm baroların göstermesi gerektiğini söyledi. - MERSİN

Kaynak: İHA