Mersin ve Adana'nın Ocak Enflasyonu Türkiye'yi Geçti

MERSİN (İHA) – Mersin ve Adana'nın yer aldığı TR62 bölgesinde Ocak ayı enflasyonu yüzde 22,16 olarak gerçekleşti. Bu oran, son bir aydır fırtına, hortum ve selle birbiri ardına felaket yaşayan iki kentin enflasyonunun Türkiye genelini geçtiğini ortaya koydu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğü, yazılı bir açıklama yaparak, Ocak ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Açıklamada, Türkiye genelinde aylık enflasyonun yüzde 1,06 oranında arttığı bildirilirken, TÜFE'de 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,06, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,35 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 17,16 oranında artış gerçekleştiği ifade edildi.

Mersin ve Adana'da Ocak ayı enflasyonu yüzde 22,16

TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü açıklamasında, Adana ve Mersin illerinden oluşan TR62 bölgesi Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) değişim oranları da değerlendirildi. Açıklamada, Adana ve Mersin'in yer aldığı TR62 bölgesinde TÜFE'de 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,72, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,16 ve 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 18,23 oranında artış gerçekleştiği belirtildi.

Bölgede en yüksek artış gösteren çarliston biber, en fazla düşüş gösteren etek oldu

TR62 bölgesinde Ocak ayında en yüksek artış gösteren ürün, Türkiye genelinde olduğu gibi çarliston biber oldu. Çarliston biberin fiyatı Ocak'ta Türkiye genelinde yüzde 87,87 olurken, Mersin ve Adana'daki artış yüzde 99,03'e kadar çıktı. Öte yandan, Türkiye genelinde TÜFE'de aylık en fazla düşüş gösteren ürün yüzde 18,02 değişim oranı ile etek olurken, TR62 bölgesinde de Ocak ayında fiyatı en fazla düşen ürün yüzde 22,58 ile etek oldu. - MERSİN

Kaynak: İHA