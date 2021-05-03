Mersin ve Adana'nın nisan enflasyonu yüzde 16,80; zam şampiyonu domates
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Mersin ve Adana'nın nisan enflasyonu yüzde 16,80; zam şampiyonu domates

Mersin ve Adana'nın nisan enflasyonu yüzde 16,80; zam şampiyonu domates
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

MERSİN (İHA) – Mersin ve Adana'nın nisan ayı enflasyonu, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,80 arttı.

MERSİN (İHA) – Mersin ve Adana'nın nisan ayı enflasyonu, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,80 arttı. İki kentte nisan ayının zam şampiyonu domates oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, nisan ayı enflasyon rakamları değerlendirildi. Açıklamada, Türkiye genelinde TÜFE'de 2021 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,68, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 5,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,14 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,70 artış gerçekleştiği bildirildi.

Mersin ve Adana'nın nisan ayı enflasyonu yüzde 16,80 oldu

TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü açıklamasında, Adana ve Mersin illerinden oluşan TR62 Bölgesinin nisan ayı TÜFE değişim oranları da değerlendirildi. Buna göre, Mersin ve Adana'da, TÜFE'de nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,73, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 4,81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,80 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,47 oranında artış gerçekleşti.

Domates zam şampiyonu oldu

Mersin ve Adana'da nisan ayının zam şampiyonu ise yüzde 27,62 artışla domates oldu. TR62 Bölgesinde aylık olarak fiyatı en fazla düşen ürün de yüzde 20,13 ile patlıcan oldu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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