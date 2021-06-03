Mersin ve Adana'nın mayıs enflasyonu yüzde 16,59

Mersin ve Adana'nın mayıs ayı enflasyonu, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,59 arttı.

Mersin ve Adana'nın mayıs ayı enflasyonu, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,59 arttı. İki kentte mayıs ayının zam şampiyonu yüzde 43,60 artışla patates olurken, fiyatı en fazla düşen ürün ise yüzde 46,65 ile sivri biber oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, mayıs ayı enflasyon rakamları değerlendirildi. Açıklamada, Türkiye genelinde TÜFE'de 2021 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,89, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,13 artış gerçekleştiği bildirildi.

Mersin ve Adana'nın mayıs ayı enflasyonu da yüzde 16,59 oldu

TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü açıklamasında, Adana ve Mersin illerinden oluşan TR62 Bölgesinin mayıs ayı TÜFE değişim oranları da değerlendirildi. Buna göre, Mersin ve Adana'da TÜFE'de 2021 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 5,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,97 oranında artış gerçekleşti.

Patates zam şampiyonu oldu

Mersin ve Adana'da mayıs ayında fiyatı en yüksek artış gösteren patates, en fazla düşüş gösteren ise sivri biber oldu. Mayıs ayının zam şampiyonu patatesin fiyatında yüzde 43,60'lık artış yaşanırken, sivri biberin fiyatı ise yüzde 46,65 oranında düştü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı