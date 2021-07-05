Mersin ve Adana'nın enflasyonu yüzde 17,38

MERSİN (İHA) – Mersin ve Adana'dan oluşan TR62 Bölgesi Bölgesinin haziran ayı enflasyonu yüzde 17,38 oldu.

MERSİN (İHA) – Mersin ve Adana'dan oluşan TR62 Bölgesi Bölgesinin haziran ayı enflasyonu yüzde 17,38 oldu. Mersin ve Adana'da haziran ayının zam şampiyonu çocuk elbisesi olurken, fiyatı en fazla düşen ürün ise patlıcan oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,94, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 8,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,55 artış gerçekleştiği bildirildi.

Mersin ve Adana'nın haziran ayı enflasyonu yüzde 17,38

TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü açıklamasında, Mersin ve Adana illerinden oluşan TR62 Bölgesinin haziran ayı TÜFE değişim oranları da değerlendirildi. Açıklamada; Mersin ve Adana'da, TÜFE'de haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,61, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 7,56, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,38 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,41 oranında artış gerçekleştiği belirtildi.

Zam şampiyonu çocuk elbisesi oldu

TR62 Bölgesinde TÜFE'de aylık olarak en yüksek artış gösteren ürünün yüzde 13,96 ile çocuk elbisesi olduğu ifade edilirken, fiyatı en fazla düşen ürünün ise yüzde 31,07 ile patlıcan olduğu bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı