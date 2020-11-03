Mersin ve Adana'nın ekim ayı enflasyonu yüzde 12,06
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Mersin ve Adana'nın ekim ayı enflasyonu yüzde 12,06

03.11.2020 15:41 | Son Güncelleme: 03.11.2020 15:45
Mersin ve Adana'nın ekim ayı enflasyonu yüzde 12,06

MERSİN (İHA) – Mersin ve Adana'nın ekim ayı enflasyonu yüzde 12,06 olarak gerçekleşti.

MERSİN (İHA) – Mersin ve Adana'nın ekim ayı enflasyonu yüzde 12,06 olarak gerçekleşti. TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü, Mersin ve Adana'nın oluşturduğu TR62 Bölgesinde ekim ayının zam şampiyonunu salatalık olarak açıklarken, geçen ay fiyatı en fazla düşen ürün ise limon oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğü, TÜİK Başkanlığının ekim ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Yapılan açıklamada, Türkiye genelinde TÜFE'de 2020 yılı ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,13, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 10,64, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,74 artış gerçekleştiği bildirildi.

Mersin ve Adana'da ekim ayı enflasyonu yüzde 12,06 oldu

TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Mersin ve Adana'nın oluşturduğu TR62 Bölgesi ekim ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) değişim oranları da değerlendirildi. Buna göre, Mersin ve Adana'da TÜFE'de 2020 yılı ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,14, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 10,63, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,06 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,71 oranında artış gerçekleşti.

Salatalık zam şampiyonu, fiyatı en fazla düşen ürün ise limon

Öte yandan, ekim ayında Mersin ve Adana'da fiyatı en fazla artan ve en fazla düşen ürünler de TÜİK verileriyle ortaya kondu. Buna göre, Mersin ve Adana'da ekim ayının zam şampiyonu salatalık oldu. Salatalığın fiyatı ekim ayında yüzde 28,58 oranında arttı.

Limon ise geçen ay fiyatı en fazla düşen ürün olarak kayıtlara geçti. Mersin ve Adana'da limonun fiyatı ekim ayında yüzde 23,66 oranında düştü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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