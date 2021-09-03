Mersin ve Adana'nın ağustos ayı enflasyonu yüzde 19,17
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin ve Adana'nın ağustos ayı enflasyonu yüzde 19,17

Mersin ve Adana'nın ağustos ayı enflasyonu yüzde 19,17
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

MERSİN (İHA) – Mersin ve Adana'nın ağustos ayı enflasyonu, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,17 oranında arttı.

MERSİN (İHA) – Mersin ve Adana'nın ağustos ayı enflasyonu, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,17 oranında arttı. Ağustos ayının zam şampiyonu ise yüzde 44,27 artışla salatalık oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ağustos ayı rakamları değerlendirildi. Açıklamaya göre, Türkiye genelinde TÜFE'de (tüketici fiyat endeksi) ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,12, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 11,65, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,25 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,78 artış gerçekleşti.

Mersin ve Adana'nın enflasyonu yüzde 19,17 oldu

TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü açıklamasında, Mersin ve Adana'dan oluşan TR62 Bölgesinin enflasyon rakamlarına da yer verildi. Buna göre, Mersin ve Adana'da TÜFE'de ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,21, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 10,98, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,17 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,68 oranında artış oldu.

Fiyatı en fazla artan ürün salatalık

Mersin ve Adana'da ağustos ayında fiyatı en fazla artan ürün yüzde 44,27 ile salatalık olurken, fiyatı en fazla düşen ürün ise yüzde 14,82 ile kız çocuk elbisesi oldu. - MERSİN

Mersin ve Adana'nın ağustos ayı enflasyonu yüzde 19,17

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ağustosta fiyatı en fazla artan 'salatalık', en çok düşen 'çocuk tişörtü' oldu
Ağustosta fiyatı en fazla artan "salatalık", en çok düşen "çocuk tişörtü" oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Aliya İzzetbegoviç
Magazin Ece Üner Cem Yılmaz Derya Şensoy Mesut Akusta
Spor Diego Salih Uçan Şenol Güneş Burak Yılmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Mersin ve Adana'nın ağustos ayı enflasyonu yüzde 19,17 - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 15:42:53. #1.14#

title