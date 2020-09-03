Mersin ve Adana'daki tefecilik operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
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Mersin ve Adana'daki tefecilik operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

Adana ve Mersin'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 29 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

03.09.2020 22:15 | Son Güncelleme: 03.09.2020 22:20

Adana ve Mersin'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 29 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince iki kentte eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerden 13'ü emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla 1' i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Adana ve Mersin'de 1 Eylül'de POS cihazı kullanarak tefecilik yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 29 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise farklı kişilere ait kredi kartları, alacak verecek notlarının bulunduğu ajandalar, 3 ruhsatsız av tüfeği, dijital materyaller ve fason olarak kurulan şirketlerden çekim yapıldığını gösteren slipler ele geçirilmişti.

Mersin ve Adana'daki tefecilik operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

Kaynak: AA

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