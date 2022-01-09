Mersin ve Adana'da yasa dışı avlanan 6 balıkçıya 26 bin 593 lira ceza - Haberler
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Mersin ve Adana'da yasa dışı avlanan 6 balıkçıya 26 bin 593 lira ceza

Mersin ve Adana'da yasa dışı avlanan 6 balıkçıya 26 bin 593 lira ceza
AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Mersin ve Adana'da yasa dışı su ürünleri avcılığı yapan 6 kişiye 26 bin 593 lira ceza kesildi.

MERSİN (AA) - Mersin ve Adana'da yasa dışı su ürünleri avcılığı yapan 6 kişiye 26 bin 593 lira ceza kesildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Aydıncık ilçesi açıklarında yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kontrollerde ruhsat tezkeresi olmadan avlandıkları tespit edilen 3 balıkçıya 17 bin 829 lira ceza uygulandı.

Ekipler, Adana'nın Seyhan ilçesindeki denetimlerde de 3 kişinin avlanma dönemi dışında dil balığı yakaladığını belirledi.

Balıkçılara 8 bin 764 lira ceza uygulandı.

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri

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