Mersin ve Adana'da Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri

Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonunda, Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) organizasyonu ve ilgili ticaret ve sanayi odaları işbirliği ile düzenlenecek "Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri" 27 Mart 2018 Salı günü Mersin'de, 28 Mart 2018 Çarşamba günü Adana'da gerçekleşecek.

İhracatta sağlanan devlet yardımları, pazara giriş engelleri ve çözüm yolları, ticarette teknik engeller konularının Ekonomi Bakanlığı uzmanları tarafından anlatılacağı seminerler Mersin'de AKİB Toplantı Salonu'nda, Adana'da Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda yapılacak. Seminerler, her iki şehirde de 12.30-16.30 saatleri arasında yapılacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan AKİB Koordinatör Başkanı Mahmut Arslan, "İhracatçılarımızın en önemli sorunlarından biri, ihracata yönelik devlet yardımlarını etkin şekilde kullanmamaktır. Bu biraz eksik bilgiden, biraz da yanlış bilgiden kaynaklanıyor. Bu seminere katılan firmalarımız konuları bizzat yönetmeliği oluşturan uzmanlardan dinleme ve onlara sorularını yönelterek doğru kişilerden bilgi alma imkanı bulacaklar" dedi.

Seminerler ilgili AKİB'in akib.org.tr adresli web sayfasından detaylı bilgi alınıp, seminere kayıt yaptırılabilecek. - MERSİN