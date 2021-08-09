Mersin ve Adana çevresi için sağanak uyarısı
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Mersin ve Adana çevresi için sağanak uyarısı

Mersin ve Adana çevresi için sağanak uyarısı
Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya - Haberler | Güncel

Mersin'in doğusu ve Adana'nın iç kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Mersin'in doğusu ve Adana'nın iç kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gelecek 3 saat boyunca söz konusu kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel şekilde kuvvetli (10-35 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

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