Mersin ve Adana çevresi için sağanak uyarısı

Mersin'in doğusu ve Adana'nın iç kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Mersin'in doğusu ve Adana'nın iç kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gelecek 3 saat boyunca söz konusu kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel şekilde kuvvetli (10-35 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya