Mersin Valisi Su'dan Babalar Günü mesajı Mersin Valisi Ali İhsan Su, Babalar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Babalar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Su, mesajında, babaların çocuklarını hayata en iyi şekilde hazırlamak için her türlü çaba ve fedakarlığı gösterdiğini belirtti.

Babaların yaşamın her anından en büyük yol gösterici olduğunu aktaran Su, şu ifadeleri kullandı:

"En güçlü destek kaynağımız olan babalarımızın Babalar Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum. Koca bir çınar gibi daima yanımızda durarak varlıklarıyla bizlere güç veren, herhangi bir maddi değerle ölçülemeyecek, haklarını asla ödeyemeyeceğimiz, özveri ve güven kavramlarının şahıslarında abideleştiği tüm babalarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: AA