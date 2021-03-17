Mersin Valisi Su: Bulaşın en büyük nedeni ev ziyaretleri
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Mersin Valisi Su: Bulaşın en büyük nedeni ev ziyaretleri

17.03.2021 15:12 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:17
Mersin Valisi Su: Bulaşın en büyük nedeni ev ziyaretleri

MERSİN'de koronavirüs denetimine çıkan Vali Ali İhsan Su, bulaşın en fazla ev içinden kaynaklandığını belirterek, vatandaşları ev ziyaretleri konusunda uyardı.

MERSİN'de koronavirüs denetimine çıkan Vali Ali İhsan Su, bulaşın en fazla ev içinden kaynaklandığını belirterek, vatandaşları ev ziyaretleri konusunda uyardı.

Koronavirüs haritasında yüksek riski belirten turuncu renkte olan Mersin'de Vali Ali İhsan Su, beraberindeki protokol üyeleri ve genel kolluk birimlerinin katılımıyla maskelerini takarak denetime çıktı. Merkez Yenişehir ilçesi Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı üzerindeki esnaf ve cadde üzerindeki toplu taşıma araçlarında denetleme yapan  Vali Su, 6 binin üzerinde personelle kent genelinde denetim yapıldığını kaydetti. Kentte alınacak önlemlerle birlikte hedefin maviye dönmek olduğunu belirten Vali Su, "Tüm ülkemizde olduğu gibi ilimizde de yeni kontrollü normalleşme süreci çerçevesinde denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. İlimiz turuncu renkte. Kurallara uyduğumuz sürece maviye doğru geçiş yapacağız. Hedefimiz bu rengi mavi yapmak. Vatandaşlarda farkındalığı oluşturmamız gerekiyor. Genel itibariyle vatandaşlarımız kurallara uyuyor. İşletmelerde kurallara uyulduğunu gördük. Biz alanda kontrollerimizi yapıyoruz ama ev içi ziyaretlerinde vatandaşlarımızın daha duyarlı olmasını istiyorum. İlimiz açısından bulaşların en büyük kaynağı ev içi bulaşlar. Vatandaşlarımızın bu konuya özellikle dikkat etmelerini istiyorum" dedi.


Mersin Valisi Su: Bulaşın en büyük nedeni ev ziyaretleri
Mersin Valisi Su: Bulaşın en büyük nedeni ev ziyaretleri

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN

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