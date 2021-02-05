Mersin Valisi Ali İhsan Su, Yenice Lojistik Merkezindeki çalışmaları inceledi

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Tarsus ilçesinde yapımı devam eden Yenice Lojistik Merkezinin faaliyete geçmesiyle kentin lojistik üssü olmasına katkı sağlayacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkezdeki çalışmaları inceleyen Su, projede gelinen son aşama hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Su, Yenice Lojistik Merkezinin Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu ve Uzak Doğu'ya da lojistik hizmeti vereceğini ifade ederek, merkezin tam olarak faaliyete geçmesiyle kentin lojistik üssü olmasına katkı sunacağını kaydetti.

Su'ya incelemesinde Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 6. Bölge Müdürü Oğuz Saygılı da eşlik etti.

Merkezin, 515 bin metrekare alanda hizmet vereceği, içerisinde idari ve sosyal hizmet binaları, vagon atölyeleri ve gözetleme kulesinin yer alacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar