Mersin Valisi Ali İhsan Su, yeni yıl mesajı yayımladı
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Mersin Valisi Ali İhsan Su, yeni yıl mesajı yayımladı

31.12.2020 10:03 | Son Güncelleme: 31.12.2020 10:06
Mersin Valisi Ali İhsan Su, yeni yıl mesajı yayımladı

Mersin Valisi Ali İhsan Su, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Su, mesajında, yeni yıla girmenin heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Vatandaşların yeni yılını kutlayan Su, şunları kaydetti:

"Küresel ölçekte yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen kentimizin tüm dinamikleriyle beraber birçok yatırım ve hizmeti gerçekleştirdik. Bu çerçevede her şeyin en iyisine layık olan Mersinli hemşerilerimizin huzur ve refahını arttırmak için, 2021'de de çalışmalarımızı azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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