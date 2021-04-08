Mersin Valisi Ali İhsan Su, Tarsus'ta yapımı devam eden meslek lisesi inşaatını inceledi
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Mersin Valisi Ali İhsan Su, Tarsus'ta yapımı devam eden meslek lisesi inşaatını inceledi

Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Mersin Valisi Ali İhsan Su, Tarsus'ta yapımı devam eden meslek lisesi inşaatını inceledi

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB) Tarsus'a yaptırılan meslek lisesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB) Tarsus'a yaptırılan meslek lisesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu ve oda başkanlarıyla birlikte inşaatı gezen Vali Su, TOBB tarafından ilçeye kazandırılacak olan meslek lisesinin çok önemli bir yatırım olduğunu belirtti.

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ruhi Koçak da Tarsus'a mesleki okul kazandırmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

24 derslikli olacak meslek lisesinin 2022-2023 eğitim öğretim yılında açılacağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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