Mersin Valisi Ali İhsan Su, taksicileri ziyaret etti
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Mersin Valisi Ali İhsan Su, taksicileri ziyaret etti

Mersin Valisi Ali İhsan Su, bir taksi durağını ziyaret ederek, taksicilerle sohbet etti.

17.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:30
Mersin Valisi Ali İhsan Su, taksicileri ziyaret etti

Valisi Ali İhsan Su, bir taksi durağını ziyaret ederek, taksicilerle sohbet etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Su, Limonluk Mahallesi İstemihan Talay Bulvarındaki taksi durağında taksicilerle bir araya geldi.

Taksicilerin sorun ve taleplerini dinleyen Su, kendisine ikram edilen çayı içti.

Su, günün anısına taksicilerle fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA
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