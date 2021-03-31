Mersin Valisi Ali İhsan Su, organize sanayi bölgesinde inceleme yaptı
Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel
Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesinin (MTOSB) üçüncü bölgesinde incelemelerde bulundu.
Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesinin (MTOSB) üçüncü bölgesinde incelemelerde bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, MTOSB'nin Müteşebbis Heyeti Toplantısı, Su'nun başkanlığında düzenlendi.
Su, toplantının ardından MTOSB Başkanı Sabri Tekli ve heyet üyeleriyle, üçüncü bölgede inceleme yaptı.
Heyet, bölgenin yatırımcı firmalarından Akyüzler Alüminyum'un yeni açılan üretim tesislerini de gezdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar