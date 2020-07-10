Mersin Valisi Ali İhsan Su'dan Silifke'ye ziyaret Mersin Valisi Ali İhsan Su, Silifke ilçesinde muhtarların sorunlarını dinledi.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Silifke ilçesinde muhtarların sorunlarını dinledi.

Su, ilçedeki bir çay bahçesindeki toplantıda, 88 muhtar ile bir araya geldi.

Sorunları dinleyen Su, Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu ve İlçe Belediye Başkanvekili Sadık Altunok ile ilçedeki ören yerlerini ve restorasyon ve arkeolojik kazı yapılan noktaları inceledi.

Kaynak: AA