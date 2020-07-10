Mersin Valisi Ali İhsan Su'dan Silifke'ye ziyaret
Mersin Valisi Ali İhsan Su, Silifke ilçesinde muhtarların sorunlarını dinledi.
10.07.2020 12:07 | Son Güncelleme: 10.07.2020 12:10
Mersin Valisi Ali İhsan Su, Silifke ilçesinde muhtarların sorunlarını dinledi.
Su, ilçedeki bir çay bahçesindeki toplantıda, 88 muhtar ile bir araya geldi.
Sorunları dinleyen Su, Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu ve İlçe Belediye Başkanvekili Sadık Altunok ile ilçedeki ören yerlerini ve restorasyon ve arkeolojik kazı yapılan noktaları inceledi.
Kaynak: AA