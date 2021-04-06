Mersin Valisi Ali İhsan Su, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı
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Mersin Valisi Ali İhsan Su, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel
Mersin Valisi Ali İhsan Su, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Su, mesajında, AA'nın, milli mücadelenin haklılığının, dünya kamuoyuna duyurulması için Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulduğunu anımsattı.

Anadolu Ajansı'nın, her dönem içinde bulunulan çağın anlayışına ve şartlarına göre kendini yenileyen, yalnızca Türkiye'nin değil dünyanın da önde gelen sayılı ve saygın ajanslarından biri olduğunu belirten Su, "101 yıllık bilgi ve birikimiyle Türkiye'nin gözü, kulağı olmaya devam etmekte olan Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor, bu vesileyle Anadolu Ajansının fedakar ve özverili çalışanlarına başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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