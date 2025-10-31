Haberler

Mersin Valisi: 240 Milyar Liralık 520 Proje Devam Ediyor

Mersin Valisi: 240 Milyar Liralık 520 Proje Devam Ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin Valisi Atilla Toros, 2025 yılı itibarıyla kentte devam eden 520 projenin toplam bedelinin 240 milyar lira olduğunu açıkladı. Projelerin sektörel dağılımına da dikkat çekerek, yatırımların hızla hayata geçirilmesi için iş birliğinin önemini vurguladı.

Mersin Valisi Atilla Toros, kentte toplam bedeli 240 milyar lira olan 520 projenin devam ettiğini söyledi.

Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında, 2025 yılı IV. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, kamu kurum ve kuruluşlarının kent genelinde yürüttüğü yatırım ve projeler değerlendirildi. Vali Toros, 2025 yılı itibarıyla Mersin'de toplam bedeli 240 milyar 157 milyon 589 bin TL olan 520 projenin sürdüğünü belirtti.

Projelerin sektörlere göre dağılımına ilişkin bilgi veren Toros, "Projelerimizin 141'i tarım, 95'i eğitim, 58'i ulaştırma-haberleşme, 30'u turizm, 23'ü enerji, 19'u sağlık, 5'i imalat, 1'i konut ve 148'i diğer kamu hizmetleri sektöründedir. Tamamlanan ve devam eden 366 proje için 2025 yılında toplam 25 milyar 815 milyon 522 bin TL harcama yapılmıştır" dedi.

Mersin'e değer katacak yatırımların hayata geçirilmesi için koordinasyon ve iş birliğinin önemine dikkat çeken Vali Toros, "Yatırımların hızlı, etkin ve verimli şekilde uygulanması için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu projelerin ilimize kazandırılmasında destek sağlayan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımıza ve devletimizin ilgili kurumlarına Mersin adına şükranlarımızı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bakan Şimşek: Enflasyonda hızlı düşüş olacak

Pazartesi günü açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten kritik mesaj
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler kaynıyor! AK Partili isimden dikkat çeken yorum

Kulislerde gündem Bahçeli! AK Partili isim ilk kez bu ifadeyi kullandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e elektronik kelepçe taktırdı

Kriz büyüdü! İbo, oğluna elektronik kelepçe taktırdı
İsrail'de on binlerce Ultra Ortodoks Yahudi, zorunlu askerlik karşıtı gösteri düzenledi

Netanyahu'ya soğuk duş! İsrail'de böylesi daha önce hiç yaşanmadı
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
Almanya Başbakanı'nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bunu görmüyor musun?

Sakin başlayan mülakatta tansiyonun yükseldiği an: Görmüyor musun?
Eşinin kabrini ziyarete giden şahıs, mezarda korkunç manzarayla karşılaştı

Eşinin kabrine gelen şahıs, korkunç manzarayla karşılaştı
Tarlabaşı'nda darbedilen İspanyol Youtuber dehşet anlarını anlattı

Tarlabaşı'nda darbedilen İspanyol Youtuber dehşet anlarını anlattı
Fahriye Evcen servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane

Servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane
Ortaokul öğrencisi arkadaşını boynundan bıçakladı! O anlar kamerada

13 yaşındaki çocuk akranını boynundan bıçakladı
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
Türkiye bu kışı unutmayacak! Yoğun kar yağışı geliyor

Yoğun kar yağışı geliyor! Bu tarihleri kaydedin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.