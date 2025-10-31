Mersin Valisi: 240 Milyar Liralık 520 Proje Devam Ediyor

Mersin Valisi Atilla Toros, kentte toplam bedeli 240 milyar lira olan 520 projenin devam ettiğini söyledi.

Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında, 2025 yılı IV. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, kamu kurum ve kuruluşlarının kent genelinde yürüttüğü yatırım ve projeler değerlendirildi. Vali Toros, 2025 yılı itibarıyla Mersin'de toplam bedeli 240 milyar 157 milyon 589 bin TL olan 520 projenin sürdüğünü belirtti.

Projelerin sektörlere göre dağılımına ilişkin bilgi veren Toros, "Projelerimizin 141'i tarım, 95'i eğitim, 58'i ulaştırma-haberleşme, 30'u turizm, 23'ü enerji, 19'u sağlık, 5'i imalat, 1'i konut ve 148'i diğer kamu hizmetleri sektöründedir. Tamamlanan ve devam eden 366 proje için 2025 yılında toplam 25 milyar 815 milyon 522 bin TL harcama yapılmıştır" dedi.

Mersin'e değer katacak yatırımların hayata geçirilmesi için koordinasyon ve iş birliğinin önemine dikkat çeken Vali Toros, "Yatırımların hızlı, etkin ve verimli şekilde uygulanması için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu projelerin ilimize kazandırılmasında destek sağlayan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımıza ve devletimizin ilgili kurumlarına Mersin adına şükranlarımızı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN