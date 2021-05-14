Mersin Valiliğinden yabancı uyruklu şahsın darp edilmesine ilişkin açıklama
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Mersin Valiliğinden yabancı uyruklu şahsın darp edilmesine ilişkin açıklama

Mersin Valiliğinden yabancı uyruklu şahsın darp edilmesine ilişkin açıklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

MERSİN (İHA) – Mersin Valiliği, Bozyazı ilçesinde yaşanan trafik kazasının ardından Iraklı bir kişinin darp edilmesi olayıyla ilgili sosyal medyadaki paylaşımların asılsız olduğunu, olayın tamamen adli bir vaka olduğunu açıkladı.

MERSİN (İHA) – Mersin Valiliği, Bozyazı ilçesinde yaşanan trafik kazasının ardından Iraklı bir kişinin darp edilmesi olayıyla ilgili sosyal medyadaki paylaşımların asılsız olduğunu, olayın tamamen adli bir vaka olduğunu açıkladı.

Mersin Valiliği, Bozyazı'da dün meydana gelen olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Bozyazı ilçesi Gözsüzce Mahallesi Sırtlan mevkiinde D-400 karayolu üzerinde dün saat 16.00 sıralarında Kuzey Irak'ın Erbil şehrinden yola çıkarak Antalya'ya gitmekte olan Iraklı bir ailenin içinde bulunduğu araç ile Bozyazı nüfusuna kayıtlı üç Türk vatandaşının içinde bulunduğu aracın maddi hasarlı trafik kazasına karıştığı ifade edildi. Kaza sonrası taraflar arasında başlayan tartışmanın yaralamalı kavgaya dönüştüğü kaydedilen açıklamada, Irak uyruklu araç sürücüsü M.M.K.'nin diğer araçta bulunan şahıslarca darp edildiği belirtildi.

Olayın trafik kazası nedeniyle yaşandığının altı çizilen açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında çarpıtılarak yapılan paylaşımlar asılsız olup tamamen adli bir olaydır. Olay ile ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alınmış olup adli süreç devam etmektedir. Irak vatandaşı M.M.K. isimli şahıs Anamur Devlet Hastanesinde tamamlanan tedavinin ardından bugün taburcu edilmiştir. Büyük bir üzüntü duyduğumuz olayda yaralanan Iraklı şahıs ve ailesi ilçemizde bizim misafirimizdir" denildi.

Öte yandan, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı da bir açıklama yaparak, Iraklı M.M.K.'nin, şüpheliler F.O., M.B. ve S.O. tarafından darp edilmesi ile ilgili Anamur Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma işlemlerine başlanıldığı ve 3 şüphelinin gözaltına alındıkları bildirildi. Şüphelilerin Anamur Cumhuriyet Başsavcılığında ifade alma işlemlerinin devam ettiği kaydedilen açıklamada, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü belirtildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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