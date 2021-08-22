Mersin Valiliği'nden AK Parti Milletvekili Yılmaz hakkındaki iddialarla ilgili açıklama

MERSİN Valiliği, AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz ile polis memurları arasında geçtiği iddia edilen olayla ilgili açıklama yaptı.

MERSİN Valiliği, AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz ile polis memurları arasında geçtiği iddia edilen olayla ilgili açıklama yaptı. Valilik açıklamasında, olaya konu olan polis memurlarının yasal mevzuatın dışına çıktıklarını, bu nedenle haklarında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın sosyal medyada yaptığı paylaşında AK Parti Mersin Milletvekili Zeyneh Gül Yılmaz'ın kendisini durduran polislere hakaret ettiğini iddia etti. Bunun üzerine Mersin Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İlimizde 18 Temmuz saat 18: 30 sıralarında Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın arabasının durdurulması olayı ile ilgili olarak, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın sosyal medya paylaşımı, olayı tamamen çarpıtmaktadır. Bahse konu olayda Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın aracı polis memurlarınca ihbar üzerine durdurulmuştur. Karayolları Trafik Kanunu'nun 71. Maddesi G Bendi'nde görev ve hizmet gerekleri ve güvenlik nedenleriyle geçiş üstünlüğüne sahip araçlar sayılmıştır. Bu çerçevede milletvekilinin kullandığı araç bu kapsamda olmasına rağmen polis memurlarınca durdurulduktan ve milletvekili olduğu anlaşıldıktan sonra yarım saat bekletilmiştir. İlgili şube müdürünce sorgulamanın yanlış yapıldığı, aracın kaydının bulunduğu, bu bakımdan milletvekilinin aracının plakasının yanlış bildirildiği ihbarın yanlış olduğu söylenmesine rağmen bekletilmiş, ancak mesele İl Emniyet Müdürü'ne intikal ettikten sonra çözülebilmiştir. O esnada polis memurlarının yapması gereken, eğer tespit edilen ihlal var ise tutanak tutup ilgili kurumuna göndermektir. Ancak ön tahkikattan anlaşılmıştır ki, görevli memurlar yasal mevzuatın dışına çıkmışlardır. Bunun üzerine haklarında gerekli yasal işlem başlatılmıştır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı