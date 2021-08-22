Mersin Valiliği'nden AK Parti Milletvekili Yılmaz hakkındaki iddialarla ilgili açıklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin Valiliği'nden AK Parti Milletvekili Yılmaz hakkındaki iddialarla ilgili açıklama

Mersin Valiliği'nden AK Parti Milletvekili Yılmaz hakkındaki iddialarla ilgili açıklama
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN Valiliği, AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz ile polis memurları arasında geçtiği iddia edilen olayla ilgili açıklama yaptı.

MERSİN Valiliği, AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz ile polis memurları arasında geçtiği iddia edilen olayla ilgili açıklama yaptı. Valilik açıklamasında, olaya konu olan polis memurlarının yasal mevzuatın dışına çıktıklarını, bu nedenle haklarında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın sosyal medyada yaptığı paylaşında AK Parti Mersin Milletvekili Zeyneh Gül Yılmaz'ın kendisini durduran polislere hakaret ettiğini iddia etti. Bunun üzerine Mersin Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İlimizde 18 Temmuz saat 18: 30 sıralarında Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın arabasının durdurulması olayı ile ilgili olarak, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın sosyal medya paylaşımı, olayı tamamen çarpıtmaktadır. Bahse konu olayda Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın aracı polis memurlarınca ihbar üzerine durdurulmuştur. Karayolları Trafik Kanunu'nun 71. Maddesi G Bendi'nde görev ve hizmet gerekleri ve güvenlik nedenleriyle geçiş üstünlüğüne sahip araçlar sayılmıştır. Bu çerçevede milletvekilinin kullandığı araç bu kapsamda olmasına rağmen polis memurlarınca durdurulduktan ve milletvekili olduğu anlaşıldıktan sonra yarım saat bekletilmiştir. İlgili şube müdürünce sorgulamanın yanlış yapıldığı, aracın kaydının bulunduğu, bu bakımdan milletvekilinin aracının plakasının yanlış bildirildiği ihbarın yanlış olduğu söylenmesine rağmen bekletilmiş, ancak mesele İl Emniyet Müdürü'ne intikal ettikten sonra çözülebilmiştir. O esnada polis memurlarının yapması gereken, eğer tespit edilen ihlal var ise tutanak tutup ilgili kurumuna göndermektir. Ancak ön tahkikattan anlaşılmıştır ki, görevli memurlar yasal mevzuatın dışına çıkmışlardır. Bunun üzerine haklarında gerekli yasal işlem başlatılmıştır."


Mersin Valiliği'nden AK Parti Milletvekili Yılmaz hakkındaki iddialarla ilgili açıklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

AK Partili Yılmaz'ın aracını durduran polislerle ilgili Mersin Valiliği'nden açıklama: Memurlar mevzuatın dışına çıktı
AK Partili Yılmaz'ın aracını durduran polislerle ilgili Mersin Valiliği'nden açıklama: Memurlar mevzuatın dışına çıktı
4 aylık esaret! Acımasız koca, yeni evli karısına yapmadığını bırakmadı
4 aylık esaret! Acımasız koca, yeni evli karısına yapmadığını bırakmadı
Son dakika haber | Bozkurt'taki selde kuyumcuların balçıkta kaybolan altınları polis tarafından dedektörle arandı
Son dakika haber | Bozkurt'taki selde kuyumcuların balçıkta kaybolan altınları polis tarafından dedektörle arandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan İrem Derici Kaan Yıldırım Burcu Biricik
Spor Mert Günok Mesut Özil Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Mersin Valiliği'nden AK Parti Milletvekili Yılmaz hakkındaki iddialarla ilgili açıklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 22:46:17. #1.15#

title