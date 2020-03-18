Mersin Valiliğinden KKTC'den gelen yolculara ilişkin açıklama Mersin Valiliğince, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen binlerce insanın sağlık kontrolleri yapılmadan yurda giriş yaptığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Mersin Valiliğince, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen binlerce insanın sağlık kontrolleri yapılmadan yurda giriş yaptığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Mersin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesapları üzerinden KKTC'den gelen binlerce insanın sağlık kontrolleri yapılmadan yurda giriş yaptığı şeklinde gerçeği yansıtmayan paylaşımlar yapıldığı belirtilerek, "Korona virüsü tedbirleri çerçevesinde valiliğimizce liman mülki idare amirlerimizin koordinesinde sağlık birimlerimizce 24 saat esasına göre limanlarımıza gelen tüm yolcuların sağlık kontrolleri yapılarak, gerekli tüm sağlık tedbirleri uygulanmaktadır. Bu çerçevede bu tür asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi ve bu tür asılsız paylaşımlar yapanlar hakkında yasal işlem yapılacağının bilinmesi hususu, kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi. - MERSİN

Kaynak: İHA