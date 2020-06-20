Mersin Valiliğinden 'gözaltı' açıklaması Mersin Valiliği, CHP üyesi bir kadına iftirada bulunduğu ileri sürülen bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Mersin Valiliği, CHP üyesi bir kadına iftirada bulunduğu ileri sürülen bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in sosyal medya hesabından, bir kadın üyelerine yönelik iftira atıldığı yönündeki paylaşımıyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilerek, "CHP Milletvekili Alpay Antmen'in bahsettiği kadın üyelerine iftira ettiği iddia edilen M.D. isimli şahıs Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla emniyet birimlerimizce gözaltına alınmış olup, yasal işlemler devam etmektedir" denildi. - MERSİN

Kaynak: İHA