Mersin Valiliğinden CHP'nin mitingine izin verilmediği iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

Mersin Valiliği, CHP'nin 4 Aralık'ta kentte düzenlemeyi planladığı mitinge izin verilmediği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Başkanlığınca planlanan mitinge izin verilmediği yönündeki açıklamaların ve haberler in asılsız olduğu belirtildi.

Miting düzenlenecek alanların TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin il ve ilçe temsilcilerinin görüşleri alınarak belirlendiğinin kaydedildiği açıklamada, "İlimizde toplantı ve gösteri yürüyüşü güzergahları CHP Mersin İl Başkanlığının da görüşü alınarak belirlenmiş ve mutat vasıtalarla ilan edilmiştir. Bu nedenle kent merkezi Akdeniz ilçesi Cumhuriyet Meydanı miting alanı olarak belirlenmediğinden bu alanda siyasi parti mitingi gerçekleştirmek hukuken mümkün değildir." ifadesi kullanıldı.

Miting için sunulan dilekçeye yazılı yanıt verildiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"CHP İl Başkanlığınca, Valiliğimize verilen 25 Kasım tarihli dilekçe ile eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu yanı miting alanında yapılmak istenen mitingin uygun görüldüğü Valiliğimizce yazılı olarak CHP İl Başkanlığına bildirildiği halde İl Başkanlığınca yapılan basın açıklamasındaki ifadelerin gerçekle bağdaşmayarak çarpıtılması talihsizliktir."

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Sezgin Pancar - Son Dakika Haberleri

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