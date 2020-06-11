Mersin Valiliğinden Cennet Mağarasına yapılan asansör açıklaması
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Mersin Valiliğinden Cennet Mağarasına yapılan asansör açıklaması

Mersin Valiliği, Cennet-Cehennem ören yerine yapılan asansörle ilgili son günlerde yapılan eleştirilerin, bu projeyi onaylayan uzmanlara haksızlık, engellilere de duyarsızlık olduğunu bildirdi.

Mersin Valiliğinden Cennet Mağarasına yapılan asansör açıklaması
11.06.2020 11:22 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:27

Mersin Valiliği, Cennet-Cehennem ören yerine yapılan asansörle ilgili son günlerde yapılan eleştirilerin, bu projeyi onaylayan uzmanlara haksızlık, engellilere de duyarsızlık olduğunu bildirdi.

Mersin Valiliği, Silifke ilçesinde bulunan Cennet-Cehennem ören yerlerinde yapılan çalışmalarla ilgili olarak bazı şahıs beyanları ile basın-yayın organlarında çıkan birtakım iddia ve haberlerle ilgili olarak yazılı açıklama yaptı. Ören yerlerinde yapılan tüm çalışma ve projelerin, kişilerin şahsi görüşleri doğrultusunda değil, mevzuatın öngördüğü uzman kişilerden oluşan ve bu projeleri inceleyip onaylayan Kültür Varlıklarını Koruma Kurulları ve Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonları tarafından yerine getirildiği vurgulanan açıklamada, "Bu bakımdan ilimizdeki Cennet-Cehennem ören yerine yapılan tüm yapılar seyir terası ve asansör de dahil olmak üzere Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Adana Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun onayladığı projeler çerçevesinde yapılmıştır. Herkesin malumudur ki, bu kurullar her projeyi en ince detayına kadar incelemekte ve bu anlamda bu ören yerlerine zarar verecek ihtiyaç dışı hiç bir çalışmaya izin vermemektedirler. Ayrıca dünyanın da birçok ören yerinde de bu tür projeler bulunmaktadır" denildi.

Konuyu istismar etmeye çalışan, konunun uzmanı olmayan kişilerin bu kurullardaki uzmanların görüşlerine de saygılı olmaları gerektiği ifade edilen açıklamada, mevcut yere yapılan asansörün, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 13'üne tekabül eden engelli bireylerin de bu doğa harikası güzellikleri görmesini sağlayacağı gibi, aynı zamanda engelsiz dünya oluşturma düşüncesinin de uygulamasını ortaya koyduğu belirtildi.

Valilik açıklamasında, ayrıca şu görüşlere yer verildi:

"450 merdiven basamağıyla inilen ve proje kapsamında aslına uygun şekilde restorasyonu yapılarak daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde Cennet Obruğuna inmeyi sağlayan merdivenlerden tekrar çıkışın bu haliyle bile kolay olmadığı, bu çerçevede yaşlı insanların çıkmakta zorlandığı, hatta rahatsızlandığı ve bunun da buraya gelecek turistleri olumsuz etkilediği bir gerçektir. Bu projelere karşı çıkanların aşağıda rahatsızlanan bir kişinin yukarıya nasıl çıkarılacağını veya engelli bireylerin burayı nasıl ziyaret edeceklerini de ifade etmeleri gerekmektedir. Yoksa kuru kuruya karşı çıkmak, herhangi bir bilimsel veri ortaya koymadan ve bu sorulara cevap vermeden eleştirmek, hem bu onayları veren kuruldaki uzmanlara karşı haksızlık hem de yaşlı ve engellilerimize karşı duyarsızlıktır. Bu bakımdan yapılan projeyle ilgili bazı şahısların ortaya koyduğu karşıt fikirler haksız ve yersiz açıklamalardır."

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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