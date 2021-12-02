Mersin Valiliğinden, Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında yaşanan olaylara ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
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Mersin Valiliğinden, Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında yaşanan olaylara ilişkin açıklama Açıklaması

AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Mersin Valiliğinden, Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında yaşanan olaylara ilişkin açıklama Açıklaması

Mersin Valiliği, Büyükşehir Belediyesinin kasım ayı meclis toplantısında yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı.

MERSİN (AA) - Mersin Valiliği, Büyükşehir Belediyesinin kasım ayı meclis toplantısında yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, 30 Kasım tarihinde Mersin Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısı sonrasında meydana gelen olay sırasında görevini hakkaniyetle yapmaya çalışan polislerimize yönelik iftira içerikli provokatif açıklamaları, ilimizde var olan huzur ve güven ortamını bozmaya ve germeye yönelik ithamlardır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaşanan olayda gerçekte mağdur olan Akdeniz Belediye Başkanı olmasına rağmen sanki mağdur o değilmiş gibi göstererek, bunun üzerinden algı operasyonu yapmaya çalıştığı görülmektedir. Milletvekilinin yargıya intikal etmiş bir konuyu bu derece manipüle etmesi büyük bir talihsizliktir. Valiliğimize ve emniyet teşkilatımıza yapılan bu haksız ithamlar bizleri son derece üzmüştür."

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AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri

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