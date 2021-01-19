Son dakika: Mersin Valiliği: Zararlar tazmin edilecek
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Son dakika: Mersin Valiliği: Zararlar tazmin edilecek

19.01.2021 22:43 | Son Güncelleme: 19.01.2021 22:52
Son dakika: Mersin Valiliği: Zararlar tazmin edilecek

Son dakika haberi: MERSİN'in Gülnar ilçesinde inşaatı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali bölgesinde kontrollü patlama sırasında bazı ev ve seralarda zarar oluştuğu iddia edildi.

MERSİN'in Gülnar ilçesinde inşaatı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali bölgesinde kontrollü patlama sırasında bazı ev ve seralarda zarar oluştuğu iddia edildi. Mersin Valiliği, yaptığı yazılı açıklama ile zarar tespiti için çalışmaların sürdüğünü, vatandaşların zararlarının ise tazmin edileceğini bildirdi. 

İnşaatı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali bölgesinde bugün gerçekleştirilen kontollü patlama sırasında yakın yerlerdeki bazı evlerin camları kırılırken, sıçrayan taş parçalarının da seralara zarar verdiği öne sürüldü. Konuya ilişkin Mersin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İlimiz Akkuyu Nükleer Güç Santrali Bölgesinde bugün yapılan planlı patlatma sonucu patlamanın etkisiyle Büyükeceli bölgemizde ev ve seralarda meydana gelen zararların tespitine yönelik zarar tespit komisyonu kurulmuş olup gerekli çalışmalara başlanmıştır. Bu çerçevede vatandaşlarımızın zararları tazmin edilecektir.  Patlatma ile ilgili gerekli incelemeleri yapmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'ndan bir ekip görevlendirilmiştir. Konu her yönüyle incelenecek ve sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır."   


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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