Mersin Valiliğinden açıklama Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin Valiliğinden açıklama Açıklaması

AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Mersin Valiliğinden açıklama Açıklaması

Mersin Valiliği, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, polis memurlarıyla ilgili açıklamalarının asılsız olduğunu bildirdi.

Mersin Valiliği, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, polis memurlarıyla ilgili açıklamalarının asılsız olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in polislerimizle ilgili olarak basına yaptığı açıklama tamamen yalan ve asılsızdır. Camiye giren polislerimizin silahları bellerinde olup, şarjörleri kendi ceplerinde bulunmaktadır. Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa göre, polislerimiz cuma namazı esnasında kendi tedbirlerini kendileri almak suretiyle kendileri bir uygulama yapmıştır. Bu uygulamayı çarpıtarak, 'Polislerin şarjörleri toplandı' şeklinde paylaşımda bulunmak tamamen art niyetli bir yaklaşımdan ibarettir."

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri
Mersin Valiliğinden 'polislerin şarjörleri toplandı' iddialarına yanıt

Mersin Valiliğinden 'polislerin şarjörleri toplandı' iddialarına yanıt

 Alkollü vatandaş, elinde sopayla geldiği camide cemaate ve imama saldırdı

Alkollü vatandaş, elinde sopayla geldiği camide cemaate ve imama saldırdı

 Çanakkale'de bir kişi annesini öldürdü

Çanakkale'de bir kişi annesini öldürdü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Adil Karaismailoğlu
Magazin Abdullah Avcı
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Münir Karaloğlu Şans Oyunları Yemek Tarifleri Acun Ilıcalı Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Mersin Valiliğinden açıklama Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 20:39:15. #1.12#