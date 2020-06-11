Mersin Valiliği'nden Cennet- Cehennem obruğu açıklaması
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Mersin Valiliği'nden Cennet- Cehennem obruğu açıklaması

Cehennem obruğu açıklamasıMERSİN Valiliği, Silifke ilçesinde Cennet Obruğu'na yapılan asansör ve Cehennem Obruğu'na yapılan seyir terasına yapılan eleştiriler üzerine açıklama yaptı.

11.06.2020 11:06 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:11

Cehennem obruğu açıklaması

MERSİN Valiliği, Silifke ilçesinde Cennet Obruğu'na yapılan asansör ve Cehennem Obruğu'na yapılan seyir terasına yapılan eleştiriler üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, "Bu projelere karşı çıkanların aşağıda rahatsızlanan bir kişinin yukarıya nasıl çıkarılacağını veya engelli bireylerin burayı nasıl ziyaret edeceklerini de ifade etmeleri gerekmektedir. Yoksa kuru kuruya karşı çıkmak, herhangi bir bilimsel veri ortaya koymadan ve bu sorulara cevap vermeden eleştirmek hem bu onayları veren kuruldaki uzmanlara karşı haksızlık hem de yaşlı ve engellilerimize karşı duyarsızlıktır" denildi.

Mitolojide tanrıların en büyüğü Zeus ile canavarların en büyüğü Tifon'un iktidar mücadelesine ev sahipliği yaptığına inanılan Cennet-Cehennem obrukları için 2018 yılında Kalkınma Bakanlığı tarafından yaşlılar ve engellilere yönelik proje hazırlandı. Proje kapsamında en derin noktası 135 metre olan ve 452 basamaklı bir merdivenle ulaşılan, M.S. 5'inci yüzyılda Tanrı Pan'a adanan bir kilisenin de içinde bulunduğu Cennet Obruğu'na çelik konstrüksiyonlu asansör, 128 metre derinliğe sahip olan Cehennem Obruğu'na seyir terası yapıldı. Projenin tamamlanmasının ardından paylaşılan fotoğraflar, sosyal medyada tartışma konusu oldu. Demir asansörün bölgenin doğal yapısına zarar verdiği eleştirileri yapıldı.

UZMANLARIN GÖRÜŞLERİNE SAYGILI OLMALI

Mersin Valiliği'nden eleştiriler üzerine konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, ören yerlerinde yapılan çalışma ve projelerin kişilerin şahsi görüşlerine göre değil, uzmanların inceleme ve onayına göre gerçekleştirildiğine vurgu yapıldı. Seyir terası ve asansörün Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Adana Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun onayladığı projeler çerçevesinde yapıldığı belirtilen açıklamada, "Herkesin malumudur ki; bu kurullar her projeyi en ince detayına kadar incelemekte ve bu anlamda bu ören yerlerine zarar verecek ihtiyaç dışı hiçbir çalışmaya izin vermemektedirler. Ayrıca dünyanın da birçok ören yerinde de bu tür projeler bulunmaktadır. Bu anlamda bu konuyu istismar etmeye çalışan konunun uzmanı olmayan kişilerin bu kurullardaki uzmanların görüşlerine de saygılı olmaları gerekmektedir" denildi.

KURU KURUYA KARŞI ÇIKMAK HAKSIZLIK

Asansör sayesinde engelli bireylerin de doğa harikası güzellikleri göreceğine dikkat çekilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Diğer taraftan dört yüz elli merdiven basamağıyla inilen ve bu proje kapsamında aslına uygun şekilde restorasyonu yapılarak daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde Cennet Obruğu'na inmeyi sağlayan merdivenlerden tekrar çıkışın bu haliyle bile kolay olmadığı, yaşlı insanların çıkmakta zorlandığı ve hatta rahatsızlandığı, bunun da buraya gelecek turistleri olumsuz etkilediği de bir gerçektir. Bu projelere karşı çıkanların aşağıda rahatsızlanan bir kişinin yukarıya nasıl çıkarılacağını veya engelli bireylerin burayı nasıl ziyaret edeceklerini de ifade etmeleri gerekmektedir. Yoksa kuru kuruya karşı çıkmak, herhangi bir bilimsel veri ortaya koymadan ve bu sorulara cevap vermeden eleştirmek hem bu onayları veren kuruldaki uzmanlara karşı haksızlık hem de yaşlı ve engellilerimize karşı duyarsızlıktır. Bu bakımdan yapılan projeyle ilgili bazı şahısların ortaya koyduğu karşıt fikirler haksız ve yersiz açıklamalardır."

Mersin Valiliği'nden Cennet- Cehennem obruğu açıklaması

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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