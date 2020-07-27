Mersin Valiliği, Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk...
Mersin Valiliği, Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre sürücünün hayatını kaybettiğini, 5 askerin şehit olduğunu bildirdi.
27.07.2020 09:19 | Son Güncelleme: 27.07.2020 09:38
Mersin Valiliği, Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre sürücünün hayatını kaybettiğini, 5 askerin şehit olduğunu bildirdi.
Kaynak: AA