Mersin Valiliği, bir kadının hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma başlattı Açıklaması Mersin Valiliği, bir kadının dairesinde çıkan yangından kurtulmak isterken balkondan düşerek yaşamını yitirmesiyle ilgili itfaiye ekiplerinin kusurlu olup olmadığının araştırılması amacıyla soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Mersin Valiliği, bir kadının dairesinde çıkan yangından kurtulmak isterken balkondan düşerek yaşamını yitirmesiyle ilgili itfaiye ekiplerinin kusurlu olup olmadığının araştırılması amacıyla soruşturma başlatıldığını bildirdi. Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, Mezitli ilçesindeki apartmanın 8'inci katında dün çıkan yangında, alevlerden kurtulmak isterken balkonundan düşen Yasemin Özel'in (38) yaşamını yitirdiği hatırlattıldı. Yaşanan olayın her yönüyle inceleneceği belirtilen açıklamada, "Yaşanan elim olayı tüm yönleriyle araştırmak, soruşturmak, varsa ihmalin belirlenmesine yönelik Mersin Valiliği tarafından itfaiye görevlileri hakkında soruşturma başlatılmıştır." ifadesine yer verildi. Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada da ekiplerin kusurlu olup olmadığının araştırılması için soruşturma başlatıldığı bildirilmişti. Kaynak: AA