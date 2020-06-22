Mersin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına ilişkin, "Arkadaşlarımızın gerçekleştirdiği harika operasyonlar sayesinde narkotik suçlar kapsamında 3 yıldır Türkiye birincisiyiz.

Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına ilişkin, "Arkadaşlarımızın gerçekleştirdiği harika operasyonlar sayesinde narkotik suçlar kapsamında 3 yıldır Türkiye birincisiyiz." değerlendirmesinde bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahne, Akdeniz ilçesinde görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek güvenlik toplantısı düzenledi.

Şahne, toplantıdaki konuşmasında, güvenlik güçlerinin mahallerde meydana gelebilecek asayiş olaylarından haberdar olması için muhtarlardan destek beklendiğini belirtti.

Eğitimleri süren 180 bekçiden 40'ının ilçede görev yapmasını planladıklarını aktaran Şahne, Akdeniz'e 100 MOBESE direği dikilmesi için çalışmaların sürdüğünü de kaydetti.

Şahne, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Uyuşturucuyla her alanda verdiğimiz kararlı mücadelemiz sonuç veriyor. Birçok tedbir aldık, birçok proje ortaya koyduk. Arkadaşlarımızın gerçekleştirdiği harika operasyonlar sayesinde narkotik suçlar mücadele kapsamında 3 yıldır Türkiye birincisiyiz. Yine kaçakçılık suçlarında Türkiye'de performansı yüksek ilk beş il arasındayız. Asayiş Suçlarında özellikle mala karşı işlenen suçlarda yüzde 50'ye kadar bir düşüş yaşandı."

Kaynak: AA