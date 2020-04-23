MERSİN Üstü açık otobüslerle renkli 23 Nisan kutlaması
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MERSİN Üstü açık otobüslerle renkli 23 Nisan kutlaması

Üstü açık otobüslerle renkli 23 Nisan kutlamasıMERSİN'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla üstü açık otobüsle gerçekleştirilen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

23.04.2020 18:15 | Son Güncelleme: 23.04.2020 18:22

Üstü açık otobüslerle renkli 23 Nisan kutlaması

MERSİN'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla üstü açık otobüsle gerçekleştirilen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, bando takımı ile Mersin Gönüllü Palyaçolar Grubu, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamayan vatandaşlar için eğlenceli organizasyon düzenledi. Türk bayrakları ve balonlarla süslenen üstü açık otobüslerle kenti dolaştı. Kent orkestrası ve bando takımı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sevilen eserleri seslendirdi, palyaçolar da şarkılar söyleyip dans ederek vatandaşların bayramını kutladı. Vatandaşlar da Türk bayrakları, Atatürk resimleri ve balonlarla süsledikleri evlerinin balkon ve pencerelerinden etkinliğe katıldı. Palyaçoların söylediği şarkılara vatandaşlar evlerinden alkışlarla tempo tutup gönüllerince eğlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de otobüsün üstüne çıkarak vatandaşların bayramını kutladı. Yaklaşık 3 saat süren etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

MERSİN Üstü açık otobüslerle renkli 23 Nisan kutlaması

Kaynak: DHA

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